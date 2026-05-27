Saison méditerranéenne | Symposium sur le climat à Tunis

La Cité des Sciences de Tunis accueillera le 6 juin 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, un symposium scientifique intitulé «Climat : repenser, agir, innover», qui vise à sensibiliser le public aux enjeux climatiques et à encourager une action climatique renforcée par le dialogue et la collaboration entre les principaux acteurs.

Universitaires, représentants des secteurs public et privé, organisations de la société civile et jeunes sont invités à participer à des discussions visant à promouvoir des initiatives climatiques concrètes et efficaces.

Le programme comprend des conférences, des ateliers et des expositions de projets axés sur l’adaptation au changement climatique, la résilience, l’innovation et l’action climatique.

Ce symposium est organisé dans le cadre du projet de coopération internationale «Saison méditerranéenne : Urgence environnementale», en collaboration avec l’Institut français de Tunis et plusieurs institutions scientifiques et de recherche nationales.

Cette initiative intervient à un moment où les institutions tunisiennes cherchent à renforcer les liens entre la recherche, l’éducation, la société civile et les politiques publiques environnementales. La Journée mondiale de l’environnement 2026, promue par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, est consacrée au changement climatique, avec une campagne mondiale axée sur l’urgence d’agir.

Ce sujet est d’une importance capitale pour la Tunisie. Selon le rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Tunisie, la rareté de l’eau, l’érosion côtière, les risques d’inondation et la dépendance énergétique aux combustibles fossiles demeurent parmi les principaux défis climatiques et de développement du pays. Le rapport indique également que la demande en eau pourrait dépasser l’offre de 28 % d’ici 2050 dans le scénario climatique le plus pessimiste.

I. B.