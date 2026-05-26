Sonede | Appel à la rationalisation de la consommation d’eau durant l’Aïd al-Adha

À la veille de l’Aïd al-Adha, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a publié une note pour sensibiliser les citoyens face à la hausse de la consommation d’eau et annoncer son plan de mobilisation pour garantir la continuité du service.

​Coïncidant avec une hausse notable des températures, la période de l’Aïd al-Adha enregistre traditionnellement un pic massif de la demande en eau potable. Face à cette situation, la Sonede exhorte l’ensemble des citoyens à adopter un comportement responsable en rationalisant leur consommation.

La société conseille notamment de reporter certains usages secondaires de l’eau au-delà de 18h00, afin de soulager le réseau et de garantir un approvisionnement régulier et équitable pour tous les citoyens.

​Pour parer à toute urgence et assurer la continuité de la distribution durant les jours de fête, la Sonede a annoncé Un dispositif préventif et organisationnel exceptionnel avec ​1200 agents et cadres sont mobilisés (gardes des installations hydrauliques, équipes d’astreinte et d’intervention rapide) pour une présence sur le terrain assurée 24h/24 pour faire face à tout incident technique.

D’autre part, afin de rester à l’écoute des usagers et de réagir instantanément aux signalements, la Sonede rappelle que les numéros de téléphone des différents districts régionaux sont ouverts. De plus, une cellule centrale de suivi est accessible via un numéro vert gratuit : 80 100 319.

​La Société nationale rappelle, par ailleurs, qu’elle gère un réseau titanesque s’étendant sur plus de 60 000 kilomètres et comprenant plus de 4000 stations de pompage et réservoirs, ajoutant que des perturbations ou des pannes soudaines restent possibles, mais les équipes d’intervention rapide sont prêtes à intervenir immédiatement.

Y. N.