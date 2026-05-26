Météo Tunisie | Les prévisions pour la nuit du 26 au 27 mai

l’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin les prévisions météorologiques pour cette nuit, annonçant des pluies par endroits.

Des cellules orageuses locales sont ainsi attendues sur les régions occidentales du Centre et du Sud, accompagnées de pluies éparses mais le ciel se dégagera progressivement pour laisser place un temps peu nuageux sur la majeure partie du pays.

Quant au vent, il soufflera fort dans le sud, ainsi que sous les cellules orageuses où les rafales pourront dépasser temporairement les 60 km/h, ajoute l’INM en précisant que la mer sera globalement peu agitée.

Sur le reste des régions, le vent sera faible à modéré.

Pour les températures nocturnes, les minimales oscilleront généralement entre 17°C et 23°C et grimperont jusqu’à 25°C dans le sud-ouest du pays.

Y. N.