Atelier à Tunis sur le cadre réglementaire du commerce interafricain   

L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi), organise du 2 au 5 juin 2026, à l’Hôtel Golden Tulip El Mechtel à Tunis, un atelier régional sur : «Le développement des cadres réglementaires techniques nationaux des États membres de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)».

Cet atelier régional, dont l’ouvertureofficielle sera présidée par Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, est organiséen collaboration avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Il s’inscrit dans un contexte marqué par le renforcement de l’intégration économique africaine grâce à la Zlecaf, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce intra-africain.

Cette dynamique, on l’imagine, requiert une plus grande harmonisation des cadres réglementaires techniques afin de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter la circulation des produits et des services.

Réunissant des participants de plusieurs pays africains durant quatre jours, cet atelier vise à renforcer les connaissances et les compétences des participants en matière de mise en œuvre du cadre réglementaire technique continental africain, ainsi qu’à promouvoir la compréhension du rôle des normes internationales et de leur application au niveau national.

La Tunisie est l’un des 54 pays membres de la Zlecaf, un marché intégré de 1,3 milliard de consommateurs, qu’elle a intégré il y a huit ans. Après avoir signé l’accord d’adhésion en mars 2018, elle l’a ratifié en août 2020. Notre pays fait partie des pionniers de l’Initiative du commerce guidé (GTI) depuis octobre 2022.

Cette intégration vise à réduire drastiquement les barrières tarifaires et non tarifaires afin de booster le commerce intra-africain.

I. B.