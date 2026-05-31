Oueld Lamia, un dangereux repris de justice, arrêté à Hammamet

La sous-direction des enquêtes criminelles d’El Gorjani a arrêté samedi soir, 30 mai 2026, un détenu classé «extrêmement dangereux», surnommé «Oueld Lamia», à la suite d’une opération réussie à Hammamet, rapporte Mosaïque FM.

Selon les informations disponibles, le suspect purge une peine de 18 ans de prison pour sa participation à une série de vols, de cambriolages et de violences aggravées. En détention, le prisonnier a simulé une maladie et exagéré son état de santé, ce qui a nécessité son transfert dans un hôpital de la capitale pour y être soigné. Il a profité de cette occasion pour s’évader et disparaître.

Oueld Lamia est considéré comme un criminel notoire et un pilier du crime organisé dans le quartier de Jebel Lahmar. Il a terrorisé les habitants de la capitale pendant des années et son casier judiciaire comprend pas moins de 38 mandats d’arrêt émis par différentes unités de sécurité et instances judiciaires. Il est notamment accusé de voies de fait graves, de vol qualifié, de vol sous la menace d’une arme blanche, de tentative de meurtre et de vol avec violence.

Le parquet a autorisé sa détention provisoire pour complément d’enquête et son renvoi ultérieur devant les tribunaux.

I. B.