Projet Bridge pour dynamiser la filière laitière tunisienne

Le projet Bridge vient d’être lancé pour le «Renforcement de la résilience du secteur laitier tunisien par l’innovation numérique». Ce projet vise à moderniser l’ensemble de la filière laitière du pays – de la production à la transformation et à la distribution – grâce à des solutions numériques innovantes capables d’accroître la productivité, de réduire l’empreinte carbone et hydrique, et d’optimiser la consommation d’énergie et d’eau.

Le lancement officiel du projet a eu lieu le 22 mai 2026 à Tunis, en présence de représentants institutionnels, de partenaires du projet, d’universitaires et de professionnels de l’industrie.

Bridge s’inscrit dans le cadre de l’initiative 3Den, développée avec le soutien du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Italie, afin de promouvoir la numérisation des systèmes énergétiques et d’accompagner la transition vers des modèles de développement plus efficaces, sûrs et durables.

Dans ce contexte, la Tunisie représente un partenaire stratégique, notamment grâce à sa coopération étroite avec l’Italie dans les domaines de l’énergie, de l’innovation et du développement durable.

D’une durée de 24 mois et doté d’un budget total de 2,3 millions de dollars, cofinancé par le partenariat du projet, Bridge est piloté par le Centre méditerranéen des énergies renouvelables (Medrec) et réunit des partenaires tunisiens et italiens issus de la recherche, du monde universitaire et de l’industrie, notamment Inat, Enersem, Università Cattolica del Sacro Cuore, Delice CLC, Natilait et Delice-Danone.

Le projet vise à développer des outils d’aide à la décision adaptés au contexte tunisien, permettant d’évaluer l’impact environnemental tout au long de la chaîne de valeur, des exploitations agricoles aux usines de transformation.

Outre son volet technologique, Bridge vise également à renforcer la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, à promouvoir des politiques plus efficaces pour une agriculture et une production laitière plus durables et à faciliter la reproduction de cette expérience dans d’autres secteurs agroalimentaires et d’autres pays de la région.

Cette initiative confirme l’engagement commun de l’Italie et de la Tunisie à promouvoir des solutions concrètes alliant innovation numérique, utilisation rationnelle des ressources et développement durable, avec des retombées tangibles pour les entreprises, les collectivités locales et les territoires.

I. B. (avec Ansamed).