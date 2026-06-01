Transition écologique dans les entrepôts | La logistique verte progresse en Méditerranée

Les factures d’énergie grimpent. Les normes environnementales se durcissent d’année en année. Dans les entrepôts du bassin méditerranéen, ces deux réalités obligent les entreprises à repenser leurs méthodes de travail. La Tunisie n’y fait pas exception.

Quand les entrepôts passent au vert

Peu de gens en ont conscience, mais la logistique pèse lourd sur le bilan carbone planétaire. En France, l’Ademe estime que ce secteur représente près de 16 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, soit quelque 63 millions de tonnes de CO₂ équivalent chaque année – un chiffre qui inclut le transport de marchandises, le stockage et les emballages.

Ce constat alarme les opérateurs des deux côtés de la Méditerranée, et particulièrement en Tunisie, où la flambée des prix de l’énergie rogne les marges des entreprises depuis plusieurs années déjà.

La réponse la plus directe passe souvent par l’équipement lui-même. Des fabricants proposent désormais des chariots élévateurs électriques capables de fonctionner dans tous types d’environnements industriels, du petit dépôt familial à la grande plateforme régionale. Moins bruyants, sans émission en intérieur, ils affichent aussi des frais d’entretien nettement inférieurs aux modèles thermiques. Leur adoption s’accélère un peu partout sur le pourtour méditerranéen, portée par la baisse continue des coûts de production des batteries lithium-ion et par des réglementations de plus en plus strictes sur la qualité de l’air en milieu de travail.

Des pionniers locaux qui montrent la voie

Certaines entreprises tunisiennes n’ont pas attendu que la tendance devienne incontournable. LogistiKa a adopté un système de gestion intelligent pour rationaliser l’ensemble de ses plateformes logistiques. Cette initiative prouve une chose : la modernisation écologique n’est plus un privilège des multinationales européennes. D’autres acteurs de la région emboîtent le pas, poussés par la pression de partenaires commerciaux exigeants et par des coûts opérationnels devenus difficilement soutenables.

Ces transformations ne se limitent pas aux équipements de manutention. La digitalisation des flux – via des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) couplés à des capteurs IoT – permet de réduire les trajets inutiles, d’optimiser le remplissage des rayonnages et de diminuer la consommation globale d’énergie. Le mouvement est lancé. Reste à savoir s’il se généralisera assez vite pour peser véritablement sur les émissions régionales.

Énergie solaire et éclairage intelligent : deux leviers sous-estimés

L’éclairage consomme une part surprenante du budget énergétique d’un entrepôt – jusqu’à 35 % de la consommation totale selon certaines estimations sectorielles. Le passage aux LED, couplé à des détecteurs de présence, réduit cette dépense de 50 à 70 %. Le gain est mesurable dès les premiers mois suivant l’installation, sans nécessiter de travaux lourds ni d’interruption d’activité.

Les panneaux solaires installés sur les toitures apportent un complément logique, surtout dans le bassin méditerranéen : les régions du centre et du sud de la Tunisie cumulent plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an, tandis que le nord du pays, autour de Tunis, enregistre déjà environ 2 800 heures annuelles – un potentiel solaire considérable comparé à la moyenne européenne. Associer ces deux investissements revient à transformer durablement le profil énergétique d’une installation, sans en bouleverser le fonctionnement au quotidien. C’est du bon sens économique avant d’être un geste militant.

Ce que les entreprises tunisiennes ont à y gagner

Réduire ses factures d’énergie, c’est un acquis appréciable. Les retombées vont cependant bien au-delà du simple bilan comptable. Les donneurs d’ordres européens examinent de plus en plus les pratiques environnementales de leurs sous-traitants et partenaires logistiques, notamment dans le cadre du règlement européen sur le devoir de vigilance et des exigences croissantes liées au reporting ESG.

Pour une entreprise tunisienne engagée dans la logistique verte, les bénéfices concrets sont multiples :

une crédibilité renforcée à l’international , capable de faire basculer un appel d’offres ;

, capable de faire basculer un appel d’offres ; un accès facilité aux programmes de financement dédiés à la transition énergétique, comme les fonds de l’Agence Française de Développement (AFD) ou les mécanismes du Green Deal européen ;

à la transition énergétique, comme les fonds de l’Agence Française de Développement (AFD) ou les mécanismes du Green Deal européen ; Des coûts opérationnels en baisse, libérant des marges pour investir ailleurs.

Ces fonds internationaux, encore peu exploités par les PME tunisiennes, représentent une source de capitaux non négligeable pour qui sait en saisir l’opportunité. Dans un contexte où la compétition logistique s’intensifie en Afrique du Nord, chaque avantage compte.

La logistique verte n’est pas un luxe réservé aux pays les plus riches. Pour les entrepôts tunisiens, c’est un pari stratégique – et sans doute l’un des plus rentables à moyen terme.