Football | L’Espérance à l’heure des choix difficiles

L’Espérance de Tunis, éliminée de la Ligue des champions d’Afrique au niveau des demi-finales et privée du Championnat de Tunisie par son rival de toujours, le Club africain, a sauvé sa saison en remportant la Coupe de Tunisie de football (2025-2026), après avoir battu l’Espérance de Zarzis (1-0), en finale disputée dimanche 31 mai 2026 au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Latif Belhedi

Pour l’histoire : l’unique but de la rencontre a été très contesté par les Espérantistes du Sud, prétextant une faute sur leur gardien de but avant le tir foudroyant de Hamza Rafia à la 62e minute.

De son côté, l’ES Zarzis n’a pas réussi le défi de remporter sa seconde Coupe de Tunisie face au même adversaire qu’il avait battu en finale en 2005.

Ce 17e trophée dans cette compétition et du deuxième consécutif remporté par le club de Bab Souika, qui a également assuré sa participation à la Ligue des champions de la CAF en terminant deuxième du championnat, a été difficile à remporter, l’équipe ayant toujours eu mal à déverrouiller les défenses adverses.

Les Camarades de Yacine Meriah créent certes beaucoup d’occasions, mais se montrent souvent maladroits devant les buts adverses, à l’image de leur attaquant de pointe, Florian Danho à qui manque presque toujours la dernière touche. Cette incapacité à conclure leur a d’ailleurs joué de très mauvais tours au cours de la saison leur faisant perdre des points précieux en championnat face à des adversaires à leur portée qu’ils ont pourtant dominés de la tête et de pieds.

Pour les «Sang et Or», cette saison en demi-teinte est enfin terminée, et pour beaucoup d’entre eux, en fin de contrat, c’est l’heure du départ du Parc B.

Pour le président Hamdi Meddeb, tout est à revoir, à commencer par le choix du coach capable de faire renouer l’équipe avec le sacre continental, qui la fuie depuis six ans, sa 4e et dernière Ligue des champions d’Afrique remontant à 2019.

Va-t-il garder le Français Christian Bracconi, qui assure l’intérim après le limogeage de son compatriotePatrice Beaumelle et qui n’a pas démérité en ne concédant aucune défaite ? Rien n’est sûr, mais le remue-ménage c’est au niveau de la composition de l’équipe qui va avoir lieu. Il s’agit de trouver des joueurs capables de rehausser le jeu de l’équipe et lui faire gagner en efficacité, et cela est valable pour tous compartiments de jeu.

L’Espérance est certes riche, surtout en comparaison avec les autres clubs tunisiens, mais au niveau international, il doit faire face à une rude concurrence, sachant que les bons joueurs disponibles et à portée de bourse se font rares dans un marché qui flambe.

Certains joueurs, comme Danho ou Rafia, les meilleurs hier, n’ont pas encore retrouvé la pleine maîtrise de leurs moyens, mais le club peut-il se payer le luxe d’attendre ?

Les semaines à venir vont être décisives pour une Espérance qui sait faire le ménage avec toute la discrétion requise. Des changements sont attendus, mais pas des bouleversements, l’esprit de continuité a toujours primé dans l’entourage de Hamdi Meddeb, qui a fait appel à Chokri El Ouaer, le gardien de but légendaire de l’Espérance et de l’équipe de Tunisie, pour l’aider dans les grands choix techniques. La touche de ce dernier, qui n’est pas réputé pour être un sentimental, ne tardera pas à se faire sentir.