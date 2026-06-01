Deal Room Permanent pour impulser l’investissement en Afrique

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) et le Tunisia Consortium for African Development (Tucad) annoncent le lancement de la Deal Room Permanent, une plateforme structurée et continue destinée à connecter, tout au long de l’année, des projets africains à fort potentiel avec des investisseurs, institutions financières, banques, fonds d’investissement, partenaires techniques et acteurs du développement.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique générée par la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita2026) tenu récemment à Tunis, et vise à transformer les rencontres ponctuelles entre porteurs de projets et investisseurs en un mécanisme permanent d’identification, de structuration, d’accompagnement et de mise en relation autour de projets à fort impact sur le continent africain.

Dans ce cadre, le TABC et Tucad lancent le premier appel à projets destiné aux entreprises, promoteurs, opérateurs économiques, consortiums et porteurs de projets souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans la recherche de financement, de partenaires stratégiques ou d’opportunités de développement en Afrique.

La Deal Room Permanente ambitionne d’identifier et d’accompagner des projets solides, structurés et à fort potentiel dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, l’énergie, l’industrie, les technologies et le numérique, la santé, l’agriculture et l’agro-industrie, la logistique, les services à forte valeur ajoutée, l’éducation et la formation, ainsi que les projets d’extension, de développement ou d’internationalisation.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’une mise en relation qualifiée avec des investisseurs et partenaires potentiels, de sessions de présentation ciblées, ainsi que d’un accompagnement dans la structuration financière, stratégique et institutionnelle du projet. L’objectif est de favoriser l’émergence de partenariats concrets, de faciliter l’accès aux financements et de contribuer à la réalisation de projets structurants au service de la transformation économique du continent africain.

Les opérateurs intéressés sont invités à contacter l’équipe de TABC et à préparer leurs dossiers notamment les informations relatives à la société, au secteur d’activité, au chiffre d’affaires, à la nature du projet, au besoin de financement estimé, au format de financement souhaité et à la disponibilité d’un business plan.

Les dossiers de candidature doivent être transmis par email à l’adresse suivante et ce avant le 15 juin 2026 à 18h : contact@tucad.com.tn.

Les dossiers devront comprendre, dans la mesure du possible, les documents suivants : le formulaire Deal Room Permanente dûment rempli ; une présentation de l’entreprise ; une présentation détaillée du projet ; un business plan ; les états financiers certifiés des trois dernières années, si disponibles ; et tout document complémentaire permettant d’évaluer la maturité, la faisabilité et le potentiel du projet.

À travers cette initiative, le TABC et Tucad réaffirment leur engagement en faveur de la mobilisation de financements, de la promotion des partenariats économiques Sud-Sud et du renforcement de l’investissement productif en Afrique.