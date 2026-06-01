Tunisie | Les maladies professionnelles en hausse de 25 %

Les maladies professionnelles ont enregistré une hausse de 25,1% en 2023, par rapport à l’année qui l’a précédée. La hausse est particulièrement remarquable dans le secteur du textile et de l’habillement durant toute la période 2021-2023, d’après les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), publiées par dans le dernier numéro (108) de la revue ‘‘Santé et sécurité au travail’’ diffusé par l’Institut de santé et de sécurité au travail (ISST).

Ainsi, les accidents du travail déclarés dans la branche de l’habillement se sont inscrits en hausse à 2829 en 2023 contre 2633 en 2021, ce qui représente respectivement 10,8% et 10,2% du total des accidents du travail enregistrés à l’échelle nationale.

En ce qui concerne les indices de la fréquence des accidents de travail, le secteur du textile s’est placé au-dessus de la moyenne générale durant la même période. Celui de la confection de vêtements a enregistré 5 accidents mortels, soit l’équivalent de 4% du total des accidents de travail mortels déclarés (120) et principalement, liés à la manipulation des machines et aux risques électriques.

En revanche, l’indice de fréquence des accidents du travail dans la branche du textile a enregistré un recul, à 12,1% en 2023 contre 17,6% en 2021.

Les statistiques de la CNAM mettent en exergue, également, la hausse des maladies professionnelles avec un total de 3524. Les troubles musculosquelettiques et les maladies respiratoires viennent en tête, avec 90% du total des pathologies recensées.

Dans la branche de l’habillement, le nombre de maladies professionnelles s’est élevé à 1481 en 2023, contre 871 en 2021, soit 42% du total dans les deux branches réunies.

La répartition géographique montre que les pathologies professionnelles sont concentrées clairement dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, avec 51%, ce qui souligne la nécessité d’intervenir de manière préventive dans cette région du Sahel où se concentre l’industrie textile. Il s’agit de tenir compte des spécificités de cette industrie, d’y améliorer les conditions de travail et d’y promouvoir une culture de santé et de sécurité au travail.

Monastir occupe la première place en termes de nombre d’entreprises actives dans les branches du textile et de l’habillement avec 405, soit près de 27% du total national. Vient ensuite Zaghouan avec 191, suivi en troisième position par Nabeul avec 171.

Ces trois gouvernorats abritent à eux seuls environ 52% de l’ensemble du secteur du textile et de l’habillement, selon une étude réalisée par l’Institut en 2025.

I. B. (avec Tap).