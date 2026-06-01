Première nidification d’un flamant rose au lac Ichkeul

La Société tunisienne d’ornithologie (STO) a annoncé dans un communiqué publié dimanche 31 mai 2026 sur sa page Facebook avoir enregistré et documenté la première nidification d’un flamant rose dans l’histoire du lac Ichkeul, le dernier grand lac d’eau douce d’Afrique du Nord et un havre majeur pour les oiseaux migrateurs, situé dans le gouvernorat de Bizerte à environ 75 km au nord de Tunis, au cœur d’un parc national homonyme classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Cette découverte revêt une importance scientifique et environnementale considérable, car la nidification et l’accouplement des flamants roses sont rares et irréguliers en Tunisie, et constituent un indicateur scientifique de l’état général de l’écosystème, selon la STO, qui explique que cette découverte s’inscrit dans le cadre de ses recherches sur la biodiversité des oiseaux en Tunisie et représente l’aboutissement du travail de ses différentes équipes de terrain.

Badr Eddine Jemaa, membre de la STO, a été le premier à observer la nidification, indique l’association en confirmant que ce phénomène est prioritaire et fait l’objet d’un suivi rigoureux par son équipe de terrain jusqu’à la fin de la période de nidification, afin de protéger la colonie et de recueillir les données scientifiques nécessaires.

Pour préserver cet événement scientifique important, la STO prévoit d’établir prochainement, en coordination avec les autorités compétentes, un camp de terrain pour une surveillance continue. Elle a également indiqué que son équipe scientifique a entamé la rédaction d’un article sur le sujet, qui sera publié une fois la collecte et l’organisation des données de terrain relatives à cet événement majeur seront terminées.

La nidification des flamants roses en Tunisie est un phénomène rare et irrégulier, car ces oiseaux choisissent des sites de reproduction très spécifiques, présentant des conditions environnementales précises en termes de niveau d’eau, de tranquillité et de disponibilité alimentaire. Par conséquent, leur nidification réussie à Ichkeul est considérée comme un indicateur scientifique important de l’amélioration des conditions écologiques dans la région.

Cette découverte est particulièrement significative car le parc national d’Ichkeul compte parmi les plus importantes réserves naturelles d’Afrique, accueillant chaque année des milliers d’espèces d’oiseaux migrateurs d’Europe et d’Afrique.

I. B.