Alerte météo en Tunisie | Une vague de chaleur attendue à partir de vendredi

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce une hausse des températures à partir du vendredi 10 juillet 2026, avec l’apparition du sirocco sur la majeure partie du pays.

Le pic de cette canicule est prévu pour le week-end, particulièrement le samedi 11 et le dimanche 12 juillet 2026, précise l’INM dans une alerte météo publiée ce mercredi 08 juillet, en affirmant que les températures dépasseront les normales de saison de 6 à 10 degrés.

Ainsi dès vendredi les températures oscilleront entre 40°C et 45°C sur l’ensemble du pays et seront accompagnées d’un vent de sirocco, sachant que cette vague de chaleur touchera plus particulièrement les régions de l’Ouest tunisien.

Y. N.