Verdict dans l’affaire visant Samir Abdelli

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire visant l’avocat et ancien candidat à la présidentielle de 2014 Samir Abdelli, en détention depuis deux ans.

Ce dernier a écopé d’une lourde peine de 18 ans de prison ferme, émise par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme et ce pour blanchiment d’argent et des accusations liées à des infractions à caractère terroriste et au complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

Dans cette même affaire, le chauffeur de l’avocat a été condamné à trois ans de prison et sa secrétaire à deux ans.

Y. N.