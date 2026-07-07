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Programme « Savoir agir », au service de la modernisation universitaire

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7 juillet 20267 juillet 2026
Programme « Savoir agir », au service de la modernisation universitaire

Lancé en 2024 et porté conjointement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Ambassade de France en Tunisie, ce programme a accompagné près de 1191 licences.

À partir de septembre 2026, les modules de formation « Savoir agir » doteront les étudiants en compétences transversales dans les domaines des study skills, des soft skills, en français et en anglais.

Ces modules de formation contribueront à la réussite étudiante et à une plus grande employabilité, comptant :

  • 7 séminaires de formation de formateurs organisés pour 646 enseignants-chercheurs.
  • Soutien à un réseau de 120 référents pédagogiques et d’une trentaine de référents qualité.
  • 40 sessions de formations auprès des 216 établissements des universités et des 25 ISET pour 680 enseignants-chercheurs.
  • 1360 enseignants-chercheurs désormais actifs dans l’ensemble des universités.

Communiqué

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