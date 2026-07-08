Wyse 2.0 | Job fair à Tunis pour valoriser les talents féminins  

La deuxième édition du Wyse 2.0 – Women and Youth in Stem & Employment Forum, se tiendra au Radisson Blu Hotel & Convention Center à Tunis, le 13 juillet 2026, à partir de 8h30. L’objectif : mettre en contact des talents féminins et des entreprises de divers secteurs.

Cet événement annuel, organisé sous la forme d’une conférence suivie d’un job fair, réunira près de 150 jeunes femmes diplômées ou en formation dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (Stim) ainsi qu’une trentaine d’entreprises issues de différents secteurs, afin de favoriser une mise en relation directe entre talents féminins et opportunités professionnelles.

Cette deuxième édition ambitionne de créer un espace d’échange et de dialogue autour des défis et des opportunités liés à l’insertion professionnelle des jeunes femmes dans les secteurs Stem, tout en mettant en lumière les initiatives et les partenariats qui contribuent à renforcer leur employabilité et à faciliter les passerelles entre formation, compétences et marché du travail.

L’événement est coorganisé par Onu Femmes Tunisie, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie, le Challenge Fund for Youth Employment et PFI Consulting.

Depuis son lancement en 2025, l’un des principaux résultats de cette initiative a été l’insertion professionnelle de 43 jeunes femmes dans les trois mois suivant l’événement, soit un taux de placement de 41,3 % parmi les participantes.

Wyse a joué un rôle catalyseur en favorisant le réseautage professionnel, l’engagement des employeurs et l’accompagnement ciblé des participantes vers l’emploi.

I. B.