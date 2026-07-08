Météo | Tunisie : Les températures annoncées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce que le temps restera généralement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays pour cette nuit.

Dans ses prévisions, l’INM précise que le vent soufflera relativement fort près des côtes nord, tandis qu’il sera faible à modéré ailleurs et que la mer sera agitée à localement très agitée sur le nord et le golfe de Hammamet.

Pour les températures, l’Institut de la météorologie prévoit des minimales nocturnes variant entre 25°C et 30°C. Et de préciser que celles-ci avoisineront les 22°C sur les hauteurs et atteindront jusqu’à 33°C dans le sud-ouest.

Y. N.