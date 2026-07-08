Société Tunisie autoroutes | Fermeture de la sortie Hergla (A1) dès demain

La bretelle de sortie de l’autoroute A1 en direction de Hergla sera temporairement fermée à partir de demain jeudi 9 juillet 2026, annonce la Société Tunisie autoroute.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la STA précise que cette fermeture qui se poursuivra pendant deux jours, de 7h à 15h, permettra de poursuivre les travaux d’installation de l’éclairage et des panneaux lumineux d’orientation au niveau de la station de péage de Hergla.

Les usagers de la route sont invités à emprunter les bretelles de Sidi Bou Ali, Hammam Sousse ou à poursuivre leur trajet jusqu’à la sortie de l’aéroport d’Enfidha, afin d’éviter les perturbations de la circulation.

La Société explique dans son communiqué que cette opération vise à améliorer le réseau routier et présente ses excuses aux automobilistes pour les désagréments éventuels.

Y. N.