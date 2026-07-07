Tunisie | Prix de la commune la plus propre pour la commune de Djerba Midoun

La commune de Djerba Midoun, relevant du gouvernorat de Médenine, a décroché le prix de la commune la plus propre à l’échelle nationale pour l’année 2025.

Cette distinction fait suite aux évaluations d’une commission technique et aux délibérations d’un comité de classement qui se sont tenus le 23 juin 2026, indique le secrétaire général de la municipalité de Djerba Midoun, dans une déclaration à l’agnce Tap, en affirmant que ce couronnement est le fruit d’une dynamique locale exemplaire.

La même source affirme qu’il s’agit avant tout d’une reconnaissance des efforts continus de l’ensemble des agents municipaux, de la synergie citoyenne et partenariale, associant activement la municipalité aux associations locales, aux bénévoles, aux institutions de jeunesse et aux établissements touristiques de la ville.

​« C’est cette approche participative qui apporte à nos interventions efficacité et durabilité », a souligné le secrétaire général de la commune, ajoutant que ce prix vient ainsi valoriser une stratégie environnementale réussie au sein de l’une des zones touristiques les plus importantes du pays.

Y. N.