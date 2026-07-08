Programme du Festival de Carthage 2026

Nous présentons ci-dessous le programme complet de la 60e édition du Festival international de Carthage qui se déroulera du 16 juillet au 19 août 2026 à l’amphithéâtre de la cité punico-romaine.

Juillet :

Jeudi 16 : Ouverture avec Saber Rebaï «Taht al Yasmine» (Tunisie).

Samedi 18 : Cheb Khaled (Algérie).

Lundi 20 : The Jacksons (États-Unis).

Mardi 21 : Nordo (Tunisie).

Mercredi 22 : Orchestre symphonique tunisien «Symphonies 60» sous la direction du maestro Shady Garfi (Tunisie).

Jeudi 23 : Angélique Kidjo (Bénin).

Samedi 25 : Soirée tunisienne «Watanon bihob el achikine» (Bouquet du patrimoine musical national tunisien).

Dimanche 26 : Pièce de théâtre «Al Karhmana» de Moez Toumi (Tunisie).

Mardi 28 : Yosra Mahnouch (Tunisie).

Jeudi 30 : Ballet Flamenco de Andalucía, «Tierra Bendita» (Espagne).

Août :

Samedi 1er : Sami Yusuf (Royaume-Uni).

Dimanche 2 : Rayan, concert caritatif au profit des personnes atteintes du cancer (Liban).

Mardi 4 : Rondò Veneziano (Italie).

Jeudi 6 : Mayada El Hennawy et Mohamed Khayri (Syrie).

Samedi 8 : Tamer Ashour (Égypte).

Mardi 11 : Folklores du Monde (Malte, Libye, Chine, Japon et Tunisie).

Jeudi 13 : Nabiha Karaouli, soirée de la Fête nationale de la femme (Tunisie).

Samedi 15 : Elissa (Liban).

Lundi 17 : Amina Fakhet (Tunisie).

Mercredi 19 : Clôture avec Majda El Roumi (Liban).