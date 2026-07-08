Programme du Festival de Carthage 2026

Nous présentons ci-dessous le programme complet de la 60e édition du Festival international de Carthage qui se déroulera du 16 juillet au 19 août 2026 à l’amphithéâtre de la cité punico-romaine.
Juillet :
Jeudi 16 : Ouverture avec Saber Rebaï «Taht al Yasmine» (Tunisie).
Samedi 18 : Cheb Khaled (Algérie).
Lundi 20 : The Jacksons (États-Unis).
Mardi 21 : Nordo (Tunisie).
Mercredi 22 : Orchestre symphonique tunisien «Symphonies 60» sous la direction du maestro Shady Garfi (Tunisie).
Jeudi 23 : Angélique Kidjo (Bénin).
Samedi 25 : Soirée tunisienne «Watanon bihob el achikine» (Bouquet du patrimoine musical national tunisien).
Dimanche 26 : Pièce de théâtre «Al Karhmana» de Moez Toumi (Tunisie).
Mardi 28 : Yosra Mahnouch (Tunisie).
Jeudi 30 : Ballet Flamenco de Andalucía, «Tierra Bendita» (Espagne).
Août :
Samedi 1er : Sami Yusuf (Royaume-Uni).
Dimanche 2 : Rayan, concert caritatif au profit des personnes atteintes du cancer (Liban).
Mardi 4 : Rondò Veneziano (Italie).
Jeudi 6 : Mayada El Hennawy et Mohamed Khayri (Syrie).
Samedi 8 : Tamer Ashour (Égypte).
Mardi 11 : Folklores du Monde (Malte, Libye, Chine, Japon et Tunisie).
Jeudi 13 : Nabiha Karaouli, soirée de la Fête nationale de la femme (Tunisie).
Samedi 15 : Elissa (Liban).
Lundi 17 : Amina Fakhet (Tunisie).
Mercredi 19 : Clôture avec Majda El Roumi (Liban).
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