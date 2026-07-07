Tunis | Fin de cavale pour un violeur, objet de 32 avis de recherche

Les agents de la brigade de la police judiciaire d’El Omrane, en collaboration avec la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de la région, ont arrêté un individu classé « très dangereux », recherché notamment pour le viol d’une mineure.

Une descente de police a permis d’arrêter le suspect, qui lors de son interrogatoire, est passé aux aveux et a reconnu l’intégralité des faits particulièrement graves qui lui sont reprochés.

Une source citée par Mosaïque FM, affirme apr ailleurs que le violeur faisait l’objet de 32 avis de recherche émis par différentes structures sécuritaires et judiciaires, pour une autre agression sexuelle, trafic stupéfiants, violence aggravée et vols qualifiés.

Sur ordre du ministère public, il a été placé en détention, en attendant son renvoi devant la justice.

Y. N.