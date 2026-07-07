Argentine – Égypte en live streaming : Coupe du Monde 2026

L’Argentine affronte l’Égypte ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avec une qualification pour les quarts de finale en jeu. Portée par Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister, l’Albiceleste part favorite face à une sélection égyptienne emmenée par Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mostafa Mohamed, bien décidée à créer la surprise. Heure du coup d’envoi, diffusion TV, compositions probables et enjeux : tout ce qu’il faut savoir sur cette affiche très attendue.

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