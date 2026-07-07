Kairouan | Un artiste blessé lors d’une fête de mariage à Haffouz

Un artiste d’une troupe populaire a été blessé par un tir de fusil de chasse, dans la nuit du dimanche 5 juillet 2026, alors qu’il se produisait lors d’un mariage près de la localité de Haffouz, dans le gouvernorat de Kairouan, au centre de la Tunisie.

L’artiste divertissait les invités dans une ambiance festive lorsqu’un participant aurait tiré un coup de feu pour célébrer l’événement. Des plombs ou des projectiles ont accidentellement atteint l’artiste, lui causant des blessures.

La victime a reçu les premiers secours et a été transporté à l’hôpital local de Hafouz avant d’être transféré au CHU Ibn Al-Jazzar de Kairouan. Aux dernières nouvelles, son état est jugé stable.

Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de l’incident, identifier l’auteur du tir et déterminer les responsabilités juridiques éventuelles.

Cet incident a de nouveau attiré l’attention sur la pratique des tirs de célébration au fusil de chasse lors de mariages et autres rassemblements sociaux — une coutume encore répandue dans certaines zones rurales de Tunisie malgré les risques pour la sécurité qu’elle comporte.

Par le passé, des incidents similaires ont déjà provoqué de graves accidents. Une vidéo filmée par un invité avec un téléphone portable au moment de l’accident, puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vague d’indignation et un débat sur l’usage d’armes à feu lors des célébrations.

I. B.