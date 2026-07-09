Maroc – France en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le France – Maroc s’annonce comme l’un des plus grands rendez-vous de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Mike Maignan défient les Lions de l’Atlas emmenés par Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz, Sofiane Rahimi et Youssef En-Nesyri pour une place en demi-finales. Entre retrouvailles, rivalité sportive et forte attente des supporters français et marocains, cette affiche promet une intensité exceptionnelle. Découvrez l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV, les compositions probables et tous les enjeux de ce quart de finale très attendu.

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