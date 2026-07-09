Alerte arnaque | La DGI met en garde contre de faux agents fiscaux

​La Direction générale des impôts (DGI) appelle à la vigilance face à une vague de tentatives d’escroquerie via des individus qui se font passer pour des agents de l’administration fiscale

Dans un communiqué publié ce jeudi 9 juillet 2026, la DGI affirme que des individus mal intentionnés contactent par téléphone des entreprises et des institutions afin de collecter des dons, prétendant agir au profit de fonctionnaires, d’associations ou de mutuelles sectorielles.

​La Direction générale des impôts précise de ce fait qu’aucune collecte de fonds n’est en cours et qu’elle ne sollicite jamais de dons par téléphone ou par l’intermédiaire d’agents.

« Toute tentative suspecte doit être immédiatement signalée aux services de la sûreté nationale afin que les mesures juridiques nécessaires soient prises», indique la même source.

Y. N.