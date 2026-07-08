Trafic de drogue | 18 ans de prison pour une passeuse européenne

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a condamné une ressortissante étrangère originaire d’un pays européen, à une peine de 18 ans de prison ferme, pour trafic de cocaïne.

Selon une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 8 juillet 2026, la prévenue a été reconnue coupable de tentative de contrebande de drogue via l’aéroport international de Tunis-Carthage, où elle avait été arrêtée et soumise à une fouille ayant permis la saisie d’une grande quantité de cocaïne, déjà fractionnée et prête à être écoulée sur le marché local.

L’affaire a révélé son appartenance à un réseau de trafic international et elle a été placée en détention. Ce jour, la Chambre criminelle a prononcé cette peine de 18 ans de prison qu’elle devra pour le moment purger en Tunisie.

Y. N.