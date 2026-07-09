« Bakma » d’Abdelhamid Bouchnak sélectionné au Festival de Locarno

Le film « Bakma », du cinéaste tunisien Abdelhamid Bouchnak est officiellement sélectionné au Locarno Film Festival, où il fera sa première mondiale.

Abdelhamid Bouchnak qui a fait l’annonce via sa page Facebook, ce jeudi 9 juillet 2026, a exprimé son immense joie et sa fierté, estimant que cette nouvelle étape confirme qu’il est possible de continuer à croire en un cinéma libre, ambitieux et indépendant.

Et de rappeler que « Bakma est un film entièrement indépendant, produit avec passion par 3Sggroup et Shkoon Production. Un film porté par la conviction, la persévérance et le travail d’une équipe extraordinaire », ajoute le cinéaste qui a exprimé sa gratitude à Hosni Ghariani et Hamza Bouchnak, « qui ont cru en ce projet dès le premier jour et l’ont soutenu sans jamais faiblir ».

Abdelhamid Bouchnak a par ailleurs remercié son collègue Mehdi Hmili pour « ses précieux conseils, sa bienveillance et son aide inestimable », soulignant au passage l’immense fierté pour toute l’équipe, citant notamment les acteurs et les techniciens.

Notons que Bakma sera projeté dans la catégorie « Fuori Concorso » (hors compétition) Locarno Film Festival et y fera également sa première mondiale.

Y. N.