Bac 2026- Session de contrôle| Lancement des inscriptions au service SMS pour les résultats

Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture des inscriptions pour recevoir les résultats de la session de contrôle du Baccalauréat 2026 par SMS.

Les candidats peuvent s’inscrire en envoant un SMS au numéro 85005, sous le format suivant : BAC [espace] Numéro d’inscription au baccalauréat * Numéro de la carte d’identité nationale (CIN)

Le ministère rappelle que le numéro d’inscription au baccalauréat doit comporter 6 chiffres et le numéro de la CIN doit en comporter 8, ajoutant que le coût global du service est fixé à 950 millimes et est accessible via les opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Ce service permet de recevoir un SMS détaillé incluant la décision finale (admis, refusé), la moyenne générale ainsi que les notes de toutes les matières, et ce, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

Y. N.