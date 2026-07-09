Bulletin météo | Des températures élevées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié les prévisions pour cette nuit, en annonçant un temps dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Dans son bulletin, l’INM annonc des vents qui seront relativement fort sur le golfe de Gabès, demeurant faible à modéré dans les autres régions et une mer relativement agitée près des côtes.

​Par ailleurs une hausse des températures est prévues avec des nocturnes variant entre 25°C et 29°C au nord et au centre et entre 30°C et 35°C dans le sud. Celles-ci atteindront 37°C dans le sud-ouest.

Y. N.