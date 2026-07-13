Recherche médicale | Nouvelle contribution internationale majeure pour le Pr Chadli Dziri (STSM)

Grâce à la contribution remarquable du Pr Chadli Dziri à l’ouvrage de référence « SURGEONS’ GUIDE TO MEDICAL WRITING », la recherche et la médecine tunisiennes brillent une nouvelle fois à l’échelle internationale annonce la Société tunisienne des sciences médicales (STSM).

Dans un communiqué publié ce lundi 13 juillet 2026, la STSM a présenté ses félicitations à Pr Chadli Dziri, en rappelant que cet ouvrage est publié par la prestigieuse maison d’édition AME Publishing Company, référence internationale dans le domaine de l’édition scientifique.

Cette nouvelle distinction vient couronner un parcours académique d’exception et témoigne non seulement de l’expertise pointue du Pr Dziri, mais aussi de son engagement de chaque instant en faveur de la promotion de la rédaction médicale et de l’excellence académique.

« Nos plus sincères félicitations au Pr Chadli Dziri et nos vœux de succès pour la poursuite de ce parcours remarquable », indique encore la STSM, en lui souhaitant un succès continu dans la poursuite de son brillant parcours au service de la science.

Y. N.