Zaghouan | L’incendie de forêt à Jebel Chahma enfin maîtrisé

Il a fallu plus de 40 heures d’opérations ininterrompues pour que des unités de la Protection civile, de la Direction des forêts et de l’armée de l’air parviennent à maîtriser totalement, ce lundi matin, 13 juillet 2026, le feu de forêt qui s’était déclaré sur Jebel Chahma, dans la délégation de Zaghouan, à 60 km au sud de Tunis.

Selon les autorités régionales, les équipes mobilisées procèdent actuellement à des opérations de refroidissement et de surveillance sur les différents foyers d’incendie afin de prévenir toute éventuelle reprise du feu, compte tenu notamment du relief accidenté, des températures élevées et du vent qui souffle dans la région.

Vingt-trois camions de pompiers ainsi que 150 agents et membres de divers services ont participé aux opérations de lutte contre l’incendie. Le soutien aérien — assuré par des hélicoptères et des aéronefs militaires — a joué un rôle déterminant pour contenir le feu et empêcher sa propagation aux zones résidentielles voisines.

L’incendie a endommagé d’importantes surfaces de forêts de pins d’Alep et de vergers.

L’évaluation de l’ampleur des pertes est en cours, tandis que des équipes de surveillance restent sur place pour garantir la sécurité et intervenir immédiatement si nécessaire.

I. B.