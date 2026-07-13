Libye | Nouveaux affrontements entre groupes armés à Zaouïa

Selon l’Agenzia Nova citant des sources locales, des efforts de médiation sont en cours pour faire cesser les combats entre des groupes armés près d’une raffinerie à Zaouïa ou Zawiya, à l’ouest de la Libye. Une intervention des forces loyales au Gouvernement d’unité nationale (GUN) pour séparer les factions n’est pas exclue, ajoute-t-on.

Des affrontements sporadiques se poursuivent depuis l’aube de ce lundi 13 juillet 2026 à Zaouïa — ville côtière située à environ 45 kilomètres à l’ouest de Tripoli — entre le groupe armé Al-Kabwat et les forces dirigées par Mohammed Bahroun, surnommé Al-Far.

Les combats se concentrent le long de la route de la raffinerie, dans le nord de la ville, à la suite d’une tentative des forces de Bahroun de progresser dans cette zone. «Aucune information n’est disponible pour l’heure concernant d’éventuelles victimes ou blessés», note l’agence de presse italienne, ajoutant que «la route côtière — axe principal reliant Tripoli à l’ouest de la Libye et à la frontière tunisienne — reste ouverte, bien que la circulation soit réduite.»

La raffinerie de Zaouïa n’a pas déclaré d’état d’urgence et aucune perturbation opérationnelle n’a été signalée.

Mohammed Bahroun est l’un des chefs de groupes armés les plus influents de Zawiya. Il commande la Première force de soutien et occupe le poste de chef adjoint de l’Agence de lutte contre les menaces sécuritaires, un organisme lié aux autorités de l’ouest de la Libye. Ses forces sont actives dans la ville et le long du littoral à l’ouest de Tripoli depuis des années.

Bahroun a également été impliqué dans des affrontements répétés avec d’autres factions locales pour le contrôle de zones stratégiques et d’appareils de sécurité.

De son côté, le groupe armé Al Kabwat est lié à la famille Al Kabou. Parmi les figures clés de ce groupe figurent Abdulraouf al Kabou — surnommé «Zaza» — et son frère, Mohammed Al Kabou. Bien qu’il ait autrefois été allié à Bahroun, le groupe est par la suite entré en conflit avec les forces de ce dernier. En janvier, Mohammed Al Kabou a été brièvement détenu, en compagnie de deux associés, par des hommes liés à Al Far dans le quartier d’Al Dahman, situé dans la partie orientale de la ville voisine de Sabratha.

La route de la raffinerie a souvent été le théâtre d’affrontements entre les factions de Zawiya. Cet axe relie les quartiers urbains à la raffinerie et au terminal pétrolier situés sur la côte, des infrastructures stratégiques pour l’approvisionnement en carburant de l’ouest de la Libye.

La dernière flambée de violence majeure dans la zone remonte au mois de mai, lorsque des affrontements entre les forces de Bahroun et des groupes rivaux ont fait des victimes, entraîné la suspension temporaire des activités de la raffinerie et provoqué l’évacuation du port pétrolier.

Zaouïa constitue un pôle économique et militaire majeur à l’ouest de la capitale libyenne. Le contrôle de la ville et des axes environnants est disputé par de nombreux groupes armés ; bien que certains soient officiellement intégrés aux structures de sécurité de l’État, ils conservent leurs propres chaînes de commandement indépendantes.

En raison de sa proximité avec la raffinerie, la route côtière et les axes menant à la Tunisie, toute nouvelle escalade fait peser une menace potentielle sur les liaisons de transport et l’approvisionnement énergétique de la région.