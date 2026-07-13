Confirmation en appel des peines prononcées contre Ghannouchi et Bouchlaka

La Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce lundi 13 juillet 2026, la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de Rached Ghannouchi et son gendre Rafik Bouchlaka.

La Chambre pénale spécialisée en charge de l’examen des affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a définitivement confirmé la peine de trois ans de prison pour financement étranger au profit du parti Ennahdha pour sa campagne électorale en 2019.

Le Tribunal a par ailleurs infligé au représentant légal du parti islamiste, une amende d’un montant de la valeur du financement étranger qu’Ennahdha a reçu en dollars américains.

Y. N.