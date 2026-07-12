Tunisie | La canicule s’installe, comment se protéger ?

Aujourd’hui, dimanche 12 juillet 2026, est la journée la plus chaude depuis le début de l’été dans la plupart des régions en Tunisie. Avec des températures maximales comprises entre 35 °C et 40 °C sur le littoral et entre 41 °C et 45 °C ailleurs, atteignant 46 °C dans la région de Kairouan, le tout accompagné du Chehili (vent chaud du désert), des mesures de précaution sont à prendre, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Selon la carte de vigilance de l’Institut national de la météorologie (INM), les gouvernorats concernés par cette alerte de niveau élevé sont Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Sousse, Monastir, Mahdia, Tozeur et Kebili.

Pour les baigneurs, la mer varie entre peu agitée et agitée et le vent souffle du sud, se renforçant relativement près des côtes et sur les hauteurs.

Pour faire face à cette canicule qui risque de durer encore plusieurs journées, le ministère de la Santé appelle les citoyens à faire preuve de prudence et à respecter des mesures préventives face à la hausse sensible des températures

Les précautions à prendre

Pour protéger la santé publique et atténuer les risques liés aux vagues de chaleur, le ministère a diffusé, hier, un avis de sensibilisation sous le slogan «À mesure que les températures grimpent… votre protection relève de votre responsabilité», énonçant des recommandations comportementales simples mais essentielles pour éviter les effets néfastes d’une exposition excessive à la chaleur.

Le ministère a insisté sur l’importance de boire de l’eau régulièrement et en quantité suffisante — même en l’absence de sensation de soif —, d’éviter l’exposition directe au soleil entre 11 h et 16 h et de veiller à rester à l’ombre.

Il est également recommandé de porter des vêtements légers en coton et d’utiliser des chapeaux ou des ombrelles pour se protéger du soleil, ainsi que d’aérer les logements le matin et le soir tout en gardant fenêtres et rideaux fermés aux heures les plus chaudes de la journée.

Il convient aussi d’accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables aux effets de la chaleur, notamment les enfants et les personnes âgées. Il faut faire boire régulièrement de l’eau aux enfants et d’éviter de les soumettre à des activités physiques intenses lors des périodes de fortes chaleurs, tout en surveillant l’apparition de signes anormaux tels que des étourdissements, des maux de tête, une fatigue extrême ou une élévation de la température corporelle.

Le ministère de la Santé a également recommandé de surveiller périodiquement les personnes âgées, de veiller à ce qu’elles s’hydratent suffisamment et de rester attentif à tout symptôme nécessitant un transfert vers l’établissement de santé le plus proche.

Il a souligné l’importance de surveiller les signes de stress thermique, notamment les maux de tête persistants, les étourdissements, la fatigue intense et l’épuisement, l’élévation de la température corporelle, les nausées et les évanouissements. Tout en insistant sur le fait qu’en cas d’apparition de ces symptômes, il convient de consulter immédiatement un médecin.

Il convient aussi de ne pas laisser des enfants, des personnes âgées ou toute autre personne à l’intérieur d’un véhicule stationné et verrouillé — même pour une courte durée —, car la température à l’intérieur des véhicules grimpe rapidement et peut entraîner de graves complications, voire la mort.

Concernant les sorties à la plage, le ministère a conseillé de ne se baigner que dans les zones surveillées et d’éviter une exposition prolongée au soleil ; il a recommandé d’utiliser de la crème solaire et de boire régulièrement de l’eau, tout en insistant sur l’importance de surveiller attentivement les enfants et de ne jamais les laisser sans surveillance à proximité de l’eau.

I. B.