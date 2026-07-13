La pastèque, véritable alliée de votre cœur !

La pastèque a été victime de nombreuses rumeurs, et pas seulement qu’en Tunisie, relayées à travers les réseaux sociaux, sans qu’on puisse toujours vérifier les allégations des uns et des autres… Ce fruit délicieux et désaltérant a pourtant de nombreux bienfaits pour la santé, estiment des médecins, dont l’auteur de ce poste.

Dr Faouzi Addad *

Ces dernières années, la pastèque a probablement été l’un des fruits ayant subi le plus de fausses idées. Pourtant, lorsqu’elle est consommée avec modération, elle constitue un excellent aliment pour la santé cardiovasculaire.

Pourquoi ?

1- Elle est riche en citrulline, un acide aminé qui favorise la production d’oxyde nitrique et contribue à la dilatation des artères.

2- Elle apporte du potassium, un minéral qui participe à la régulation de la pression artérielle.

3- Elle contient du lycopène, un puissant antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires, également reconnu pour ses effets bénéfiques sur les vaisseaux sanguins.

4- Avec plus de 92 % d’eau, elle favorise une excellente hydratation pendant les fortes chaleurs, tout en étant relativement peu calorique.

En revanche, comme tout aliment, la modération reste essentielle. Une consommation excessive peut provoquer des diarrhées ou des ballonnements chez certaines personnes en raison de sa teneur en eau, en fructose et en fibres, en particulier chez les personnes souffrant d’un syndrome de l’intestin irritable.

C’est cet effet laxatif, observé uniquement lors de consommations importantes, qui est à l’origine de nombreuses rumeurs injustifiées.

En pratique, une à deux tranches par jour représentent une quantité raisonnable pour profiter de ses bienfaits.

Et chez les personnes diabétiques ?

La pastèque n’est pas interdite. Elle peut parfaitement être consommée, mais de préférence à la fin d’un repas, plutôt que seule, en se limitant à une portion. L’associer à un yaourt nature ou à une autre source de protéines permet de ralentir la vitesse d’absorption des glucides et de limiter le pic glycémique.

Alors cet été, profitez de la pastèque sans culpabiliser… mais toujours avec modération.

* Professeur en cardiologie.