Tunisie | Plan national pour améliorer les soins obstétricaux et néonataux

Le ministère de la Santé élabore un nouveau plan national visant à renforcer les soins de santé maternelle et néonatale, dans le but d’améliorer la qualité des soins et d’atteindre les objectifs fixés pour 2030 en matière de santé de la mère et de l’enfant.

Ce projet a fait l’objet d’une réunion, vendredi 11 juillet 2026, présidée par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, consacrée à l’évaluation du système de soins obstétricaux et néonataux, des mécanismes d’orientation des patientes ainsi que du fonctionnement des services de gynécologie-obstétrique et de néonatologie.

Des responsables du ministère et des chefs de services spécialisés ont pris part à cette réunion, identifiant les principaux défis du système et les priorités d’intervention.

Selon le ministère, ce plan national prévoit notamment le renforcement des compétences des sages-femmes et des médecins de soins de santé primaires, l’harmonisation des protocoles de prise en charge, l’amélioration des parcours de soins et des procédures de transfert, l’équipement des établissements de santé en ressources nécessaires, le renforcement du suivi de la grossesse, l’intégration des données du secteur privé de la santé et l’accélération de la numérisation des dossiers médicaux.

Le ministre Ferjani a également souligné la nécessité de renforcer la coordination e0ntre les différents niveaux de soins afin d’assurer «une prise en charge plus efficace et continue des mères et des nouveau-nés», conformément aux objectifs nationaux de santé maternelle et infantile pour 2030.