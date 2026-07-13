Tunisie | Ridha Charfeddine veut bénéficier de la procédure de réconciliation pénale

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a examiné, ce lundi 13 juillet 2026, une affaire de corruption financière et administrative impliquant l’ancien député et ancien président de l’Étoile sportive du Sahel (ESS), l’homme d’affaires Ridha Charfeddine, aux côtés de deux autres prévenus.

Lors de l’audience, la défense de M. Charfeddine a officiellement sollicité un report de l’audience, invoquant la volonté de son client de finaliser les procédures de réconciliation pénale, a rapporté Mosaique FM. Cette demande a été formulée dans l’attente de l’issue de la requête déposée par le fondateur et patron des laboratoires pharmaceutiques Unimed à Kalaa Kebira auprès des autorités judiciaires et des commissions spécialisées en vue de régulariser sa situation juridique, conformément au décret régissant la conciliation pénale (Décret-loi- n° 2022-13 du 20 mars 2022).

Il convient de noter que la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière avait précédemment condamné Ridha Charfeddine à 11 ans de prison.

Il avait été reconnu coupable de blanchiment d’argent en tirant parti des facilités offertes par ses activités professionnelles, les fonds blanchis provenant d’infractions bancaires et d’évasion fiscale.

La chambre a également condamné le frère de M. Charfeddine à sept ans de prison et un ancien président de l’ESS à dix ans (avec exécution immédiate de la peine), tout en infligeant des sanctions financières à l’ensemble des accusés.

Rappelons que le prévenu a été condamné en appel, le 27 novembre 2025, dans une autre affaire, à deux ans de prison dans le cadre de l’affaire dite du «complot contre la sûreté de l’État» après une condamnation à seize ans prononcée en première instance.

I. B.