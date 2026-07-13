La Tunisie renforce les contrôles sanitaires du cheptel

La Direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les éleveurs à une application stricte des mesures de biosécurité dans les élevages, tout en soulignant la nécessité d’un soutien accru aux éleveurs, afin de garantir une réponse rapide à toute éventuelle urgence sanitaire.

Les mesures de contrôle vont ainsi être renforcées et le niveau d’alerte épidémiologique relevé à l’échelle nationale afin de préserver le cheptel du pays.

Selon un communiqué du ministère, cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan préventif visant à garantir la pérennité de la production animale et à assurer la sécurité alimentaire. Elle fait suite à une réunion tenue vendredi dernier avec les responsables des services vétérinaires des Commissariats régionaux au développement agricole (CRDA), réunion axée sur le suivi de la situation sanitaire des élevages et sur l’impact du changement climatique sur le secteur.

Au cours de la réunion, les dernières actualisations concernant le plan sanitaire national et international ont été passées en revue, tout comme l’avancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel pour 2026.

Les participants ont également discuté du lancement prochain d’enquêtes sérologiques visant à évaluer les niveaux d’immunité au sein du cheptel tunisien.