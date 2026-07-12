Le poème du dimanche | ‘‘L’écho du silence’’ de Hichem Gaiesse

Longtemps installé comme médecin généraliste à Hammamet, le premier recueil de poèmes de Hichem Gaiesse s’intitule ‘‘Soliloques de l’épi’’ est paru à compte d’auteur en 2021.
Né en 1957 à Grombalia, Gaiesse a fait des études secondaires à Tunis et supérieures à la Faculté de médecine de Sousse.
J’ai l’âme qui bave
Au rythme des stances
Autant qu’une épave
Qui mousse aux sabords
S’infuse en langage
La chair de mes mots
Qui n’ont que le sens
De leurs métaphores
Et bout de sa lave
Aussi ma pensée
Ruant de l’enclos
Vers d’autres athanors
Patient et muet
Au cœur des naufrages
L’écho du silence
Est mon parolier.
Extrait de ‘‘Soliloques de l’épi, la Tunisie m’a dit’’, 2021.
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