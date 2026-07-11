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Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce dimanche

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11 juillet 202611 juillet 2026
Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce dimanche

La hausse des températures annoncée par l’Institut national de la météorologie (INM) se poursuit avec des maximales qui atteindront les 46 °C demain.

Voici le détail des températures attendues par région pour ce dimanche :

  • Tunis : 42°C
  • Ariana : 43°C
  • Manouba : 44°C
  • Ben Arous : 44°C
  • Bizerte : 40°C
  • Nabeul : 36°C
  • Zaghouan : 44°C
  • Béja : 45°C
  • Jendouba : 46°C
  • Kef : 44°C
  • Siliana : 44°C
  • Sousse : 43°C
  • Monastir : 43°C
  • Mahdia : 38°C
  • Kairouan : 46°C
  • Sidi Bouzid : 45°C
  • Kasserine : 43°C
  • Gafsa : 44°C
  • Tozeur :46°C
  • Kébili : 45°C
  • Sfax : 39°C
  • Gabès : 41°C
  • Medenine : 44°C
  • Tataouine : 43°C

Y. N.

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