Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce dimanche

La hausse des températures annoncée par l’Institut national de la météorologie (INM) se poursuit avec des maximales qui atteindront les 46 °C demain.

Voici le détail des températures attendues par région pour ce dimanche :

Tunis : 42°C

Ariana : 43°C

Manouba : 44°C

Ben Arous : 44°C

Bizerte : 40°C

Nabeul : 36°C

Zaghouan : 44°C

Béja : 45°C

Jendouba : 46°C

Kef : 44°C

Siliana : 44°C

Sousse : 43°C

Monastir : 43°C

Mahdia : 38°C

Kairouan : 46°C

Sidi Bouzid : 45°C

Kasserine : 43°C

Gafsa : 44°C

Tozeur :46°C

Kébili : 45°C

Sfax : 39°C

Gabès : 41°C

Medenine : 44°C

Tataouine : 43°C

Y. N.