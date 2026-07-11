Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce dimanche

La hausse des températures annoncée par l’Institut national de la météorologie (INM) se poursuit avec des maximales qui atteindront les 46 °C demain.
Voici le détail des températures attendues par région pour ce dimanche :
- Tunis : 42°C
- Ariana : 43°C
- Manouba : 44°C
- Ben Arous : 44°C
- Bizerte : 40°C
- Nabeul : 36°C
- Zaghouan : 44°C
- Béja : 45°C
- Jendouba : 46°C
- Kef : 44°C
- Siliana : 44°C
- Sousse : 43°C
- Monastir : 43°C
- Mahdia : 38°C
- Kairouan : 46°C
- Sidi Bouzid : 45°C
- Kasserine : 43°C
- Gafsa : 44°C
- Tozeur :46°C
- Kébili : 45°C
- Sfax : 39°C
- Gabès : 41°C
- Medenine : 44°C
- Tataouine : 43°C
Y. N.
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