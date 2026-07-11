Métlaoui | Routes fermées et colère contre les coupures d’eau répétées

Excédés par des coupures d’eau qui durent depuis plusieurs jours, des habitants de Métlaoui ont observé, ce samedi 11 juillet 2026, un mouvement de protestation marqué par la fermeture de routes à l’entrée de la ville.

Ces coupures répétées et prolongées d’eau potable, en pleine vague de chaleur, sont devenues insupportables pour les habitants de la ville, qui ont appelé les autorités régionales et les services concernés à intervenir immédiatement pour rétablir l’approvisionnement.

Ils ont déploré leur souffrance quotidienne en cette période de températures caniculaires, soulignant l’absence totale de communication des autorités locales, notamment de la direction régionale de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), ainsi que l’absence de solutions durables.

Au-delà du rétablissement d’urgence, les habitants exigent des réformes radicales pour mettre fin définitivement à ce problème qui se répète en particulier chaque été.

Y. N.