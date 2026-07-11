Demande de libération rejetée pour Mondher Ounissi

La demande de libération de l’ancien président par intérim du parti islamiste Ennahdha, Mondher Ounissi, a été rejetée par la justice.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis aégalement décidé de reporter l’affaire au 25 septembre prochain, indique une source à Mosaïque FM, ce samedi 11 juillet 2026.

Cette affaire concerne la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’enregistrements audio qui lui ont été attribués évoquant une rencontre avec des hommes d’affaires et des violations financières qui auraient concerné Ennahdha.

Y. N.