Nabeul | Reprise progressive de la distribution de l’eau dimanche matin

Commentant les coupures dans la distribution de l’eau potable à Korba, Tazarka et Somâa au gouvernorat de Nabeul, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé un retour à la normale pour ce dimanche 12 juillet 2026.

Le rétablissement se fera de manière progressive à partir de 7h, une fois les travaux de réparation achevés, ajoute la Sonede dans un communiqué.

Pour rappel une panne est survenue ce samedi sur la conduite principale d’alimentation de la ville de Korba, causant des coupures soudaines.