Norvège vs Angleterre en live streaming : Coupe du Monde 2026

La Norvège et l’Angleterre s’affrontent dans un quart de finale très attendu de la Coupe du monde 2026, avec une place en demi-finales en jeu. Portés par Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth, les Norvégiens défient des Three Lions emmenés par Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden et Declan Rice. Heure du coup d’envoi, diffusion TV, compositions probables et enjeux : tout ce qu’il faut savoir sur cette affiche de prestige entre deux prétendants au dernier carré.

Suivez en live streaming Norvège – Angleterre coupe du monde 2026: