L’Italie, 1er fournisseur européen de la Tunisie et 2e mondial après la Chine

Au premier semestre 2026, l’Italie a confirmé sa position de premier fournisseur de la Tunisie au sein de l’Union européenne (UE) et de deuxième fournisseur tous pays confondus, juste derrière la Chine, qui représente le premier déficit commercial de notre pays.

Les échanges de marchandises tuniso-italiens ont atteint 11,427 milliards de dinars tunisiens, soit l’équivalent d’environ 3,4 milliards d’euros.

Ces chiffres sont issus du rapport «Balance par pays» annexé à la note sur le commerce extérieur publiée le 12 juillet par l’Institut national de la statistique (INS).

Entre janvier et juin, les importations tunisiennes en provenance d’Italie — correspondant aux exportations italiennes vers la Tunisie — se sont élevées à 5,547 milliards de dinars (environ 1,64 milliard d’euros), contre 4,877 milliards à la même période en 2025. Cela représente une hausse de 13,7 %, soit une augmentation de plus de 670 millions de dinars en valeur. L’Italie a ainsi représenté 11,7 % du total des importations tunisiennes, devançant la France qui s’est établie à 11,5 % avec environ 5,425 milliards de dinars. La Chine demeure le principal fournisseur global, avec une part de 12,3 %.

Dans l’ensemble, les achats tunisiens auprès des pays de l’UE ont atteint 21,196 milliards de dinars, soit 44,9 % des importations nationales.

Parallèlement, les exportations tunisiennes vers l’Italie — correspondant aux importations italiennes depuis la Tunisie — ont augmenté de 5,5 %, passant de 5,576 milliards à 5,880 milliards de dinars (environ 1,74 milliard d’euros).

La balance commerciale bilatérale reste ainsi excédentaire pour la Tunisie à hauteur d’environ 333 millions de dinars ; toutefois, cet excédent a été réduit de plus de moitié par rapport aux près de 699 millions enregistrés au premier semestre 2025, sous l’effet de la croissance plus soutenue des ventes italiennes.

En ce qui concerne les destinations des produits tunisiens, la France conserve la première place, représentant 22,7 % du total des exportations, tandis que l’Italie se classe deuxième avec une part de 17 %, devant l’Allemagne (13,5 %).

Les exportations tunisiennes vers l’UE dans son ensemble se sont élevées à 24,375 milliards de dinars, soit 70,4 % du total national.

Toutefois, la progression des échanges avec l’Italie s’inscrit dans un contexte de détérioration de la balance commerciale globale de la Tunisie. Selon l’INS, le creusement du déficit est principalement imputable au secteur de l’énergie.