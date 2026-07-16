Tunisie | Ghassen Boughdiri maintenu en détention

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a rejeté, ce jeudo 16 juillet 2026, la demande de libération de Ghassen Boughdiri .

C’est ce qu’a fait savoir le collectf de la flottille Al-Soumoud en dénonçant cette décision qualifiée par ce dernier de « campagne de répression ciblée et de harcèlement sécuritaire et judiciaire continu ».

Le collectif de défense et les proches des détenus pointent également du doigt les conditions de détention, en commentant : « C’est une honte historique qui se déroule sous nos yeux. On assiste à une tentative claire de criminaliser les mouvements de soutien à la Palestine en Tunisie et de resserrer l’étau autour des figures de la Flottille Soumoud ».

Pour rappel, Ghassen Boughdiri, détenu depuis quatre mois, est entré depuis hier en grève de la faim sauvage pour dénoncer « les poursuites le visant basées sur de fausses accusations ».

Y. N.