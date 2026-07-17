Vol Lyon-Tunis | Des passagers accusent Nouvelair

Un vol de la compagnie tunisienne Nouvelair reliant Lyon à Tunis s’est retrouvé au centre de la polémique dans la nuit de jeudi 16 à vendredi 17 juillet 2026, après que des passagers ont dénoncé leurs conditions d’attente à bord de l’appareil.

Selon plusieurs témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, le vol, prévu initialement à 21 heures au départ de l’aéroport de Lyon, aurait enregistré un retard de près de 4 heures selon le site Flight Aware. Les voyageurs seraient restés immobilisés dans l’avion pendant une longue période, alors que le départ était retardé en raison de conditions météorologiques défavorables.

La colère des passagers s’est amplifiée autour de la question de la prise en charge durant cette attente prolongée. Plusieurs voyageurs affirment que le personnel navigant aurait refusé de distribuer gratuitement de l’eau aux passagers bloqués à bord, en leur indiquant que les consommations étaient payantes.

Une situation jugée incompréhensible par certains voyageurs, qui estiment qu’une attente de plusieurs heures dans un avion nécessite un minimum d’assistance, notamment l’accès à de l’eau, indépendamment des circonstances du retard.

Les passagers rappellent également que, le vol ayant décollé d’un aéroport situé dans l’Union européenne, le règlement européen CE 261/2004 encadrant les droits des passagers aériens peut s’appliquer. Ce texte prévoit notamment une obligation de prise en charge des voyageurs en cas de retard important, avec des rafraîchissements et une assistance adaptés à la durée de l’attente.

Au-delà du retard lui-même, les voyageurs dénoncent donc la manière dont l’incident aurait été géré par la compagnie. Ils réclament des explications de la part de Nouvelair sur les décisions prises par l’équipage et sur le respect des obligations envers les passagers.

Contactée sur cet incident, la compagnie Nouvelair n’a pas encore communiqué officiellement au moment de la publication.

Djamal Guettala