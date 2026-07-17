La canicule se poursuit en Tunisie avec un pic à 49 °C

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce la poursuite de la vague de chaleur, avec des températures maximales allant jusqu’à 49°C.

La persistance de cette hausse sensible des températures sur la majeure partie du pays, sera accompagnée par l’apparition du sirocco, sachant qu’un pic de canicule est attendu pour demain en Tunisie, où les températures dépasseront les normales saisonnières de 8 à 13 degrés.

Les maximales oscilleront entre 44°C et 49°C, à l’exception des côtes Est où elles se situeront entre 39°C et 43°C.

Y. N.