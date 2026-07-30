Un an ferme et expulsion vers la Tunisie pour l’auteur d’un départ de feu à Ollioules

Le tribunal correctionnel de Toulon a condamné, ce mercredi, un Tunisien à 12 mois de prison ferme avec maintien en détention, assortis d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans, et ce, pour « destruction volontaire par incendie ».

Les faits remontent au 25 juillet dernier près du supermarché Lidl d’Ollioules, où l’homme de 39 ans venait d’acheter de la bière, avant de se faire refouler après qu’il aurait proféré des menaces d’incendie en arabe, selon le gérant. Il a ensuite mis le feu à de la végétation en bord de route, près du commerce.

L’intervention de la police et des pompiers a permis de circonscrire le sinistre, qui a détruit 40 mètres carrés de végétation et endommagé un câble.

Devant les juges, le prévenu a plaidé la thèse de l’accident en invoquant un dysfonctionnement de son briquet, sans convaincre le tribunal face à la thèse de la vengeance retenue par le parquet. À l’issue de sa peine d’emprisonnement, le condamné sera expulsé vers la Tunisie.

Y. N.