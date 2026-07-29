Météo | INM : Les prévisions pour cette nuit en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps globalement clair à peu nuageux pour cette nuit, sur l’ensemble du pays.

Dans son bulletin, l’INM annonce des vents forts près des côtes ainsi que dans les régions du Sud, avec une mer peu agitée à agitée sur le littoral nord, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

La nuit sera par ailleurs chaude, avec des températures variant entre 25 et 29 °C. Le mercure oscillera entre 20 et 23 °C sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre, tandis que les maximales atteindront jusqu’à 31 °C dans l’extrême Sud-Ouest, ajoute la même source.

Y. N.