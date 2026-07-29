L’examen de la demande de dissolution de Mnemty renvoyé à la fin août

La chambre des référés près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire liée à la dissolution de l’association Mnemty.

La justice a ainsi fixé une séance à cet effet le 24 août prochain sachant que cette affaire a été intentée par le Chargé du contentieux de l’État, réclamant

En effet, ce dernier avait saisi la justice, imputant à ladite assoication plusieurs dépassements et infractions à la réglementation en vigueur.

On notera que le 23 juin dernier, la Cour d’appel de Tunis a maintenu la condamnation de 8 ans de prison prononcée en première instance à l’encontre de la présidente de l’association Mnemty, Saadia Mosbah, pour des accusations liées à des infractions financières et d’enrichissement illicite. Accusations fermement rejetée par l’intéressée…

Y. N.